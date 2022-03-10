Події

09:26 10.03.2022

ДСНС повідомляє про евакуацію 404 тис. людей в Україні

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Понад 404 тис. осіб евакуйовано в Україні, з них понад 86 тис. дітей і 1 606 осіб з інвалідністю, повідомляється у зведенні станом на 9:00 четверга Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оприлюдненому у Telegram-каналі відомства.

Минулої доби підрозділи ДСНС здійснили 564 виїзди, з них 283 - на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 74 особи. Піротехніки за цей період знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів.

На державному кордоні в Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнули 82 намети для обігріву та прийому громадян і вже надали допомогу 186 тис. осіб.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4576

Теги: #евакуація #війна #дснс
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