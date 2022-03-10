У результаті нічного авіаудару по с.Битиця Сумського району потерпілих немає – ДСНС

У результаті нічного авіаудару по с.Битиця у Сумському районі ніхто не постраждав, виявлено дві вирви глибиною близько 1,5 м, повідомили у ДСНС України.

"10 березня о 00:56 відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру залучалося до с.Битиця, Сумського району, на яке відбувся другий ворожий авіаудар. На місці було виявлено дві вирви глибиною близько 1,5 м. Осередків загорянь не було. Жертв і постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні відомства у Telegram у четвер уранці.

У ДСНС нагадали, що перший авіаудар стався 7 березня, в результаті чого утворилася вирва глибиною близько 6 м, одна людина загинула, одна була травмована, знищено житловий будинок, офіс місцевого агропідприємства, автомобіль, ще один житловий будинок частково пошкоджено.

Джерело: @dsns_telegram