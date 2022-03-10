ОАЕ дотримуватимуться угоди ОПЕК+ у сфері коригування видобутку нафти - міністр енергетики

Міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Сухейль аль-Мазруї заявив, що країна дотримуватиметься умови угоди ОПЕК+ в сфері коригування обсягів нафтовидобутку.

"ОАЕ віддані угоді ОПЕК+ та чинному механізму щомісячного коригування видобутку", - написав він у Twitter, додавши, що "ОАЕ вірять у цінність ОПЕК для нафтового ринку".

На засіданні країни ОПЕК+, що відбулося 2 лютого, ухвалили рішення, що в березні, як і очікувалося, збільшать видобуток нафти на 400 тис. барелів на добу.

"ОПЕК і країни не-ОПЕК, що беруть участь у Декларації про кооперацію ухвалили рішення підтвердити план щомісячного коригування видобутку (...), і збільшити загальний видобуток нафти на 0,4 мільйона барелів на добу в березні 2022 року", - йшлося в офіційному комюніке за підсумками засідання.

Раніше, як повідомляла газета Financial Times, посол ОАЕ у Вашингтоні заявив, що Емірати рекомендуватимуть іншим членам ОПЕК збільшити видобуток нафти, оскільки війна в Україні призвела до максимальних за десятиліття цін на нафту.

"Ми виступаємо за збільшення видобутку, і закликатимемо ОПЕК розглянути питання про підвищення рівня видобутку", - йдеться у коментарі посла для видання.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у вівторок підписав указ про заборону імпорту нафти, нафтопродуктів, а також ЗПГ та вугілля з Росії, що призвело до чергового стрибка цін на світовому ринку енергоносіїв.

Американська адміністрація протягом кількох тижнів чинила тиск на виробників нафти з метою спонукати їх збільшити видобуток, щоб знизити ціни. Нафта марки Brent, міжнародний стандарт, торгувалася минулої середи на рівні близько $121 за барель.