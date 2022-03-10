Події

00:17 10.03.2022

Зеленський обговорив із Джонсоном посилення санкційного тиску на Росію

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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорив посилення санкційного тиску на Росію та подальшу підтримку України.

"Провів чергову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу", - написав глава держави у своєму твіттері в середу ввечері.

Він наголосив, що цінує лідерство Великої Британії "у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі".

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Теги: #росія #британія #санкції #велика
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