Події

23:23 09.03.2022

В Україні набув чинності закон, який дозволяє цивільним застосовувати зброю для спротиву збройній агресії РФ

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В Україні набув чинності закон про право цивільних осіб використовувати зброю для чинення спротиву збройній агресії Російської Федерації, повідомляє Верховна Рада у твіттері.

"Набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю. Документ діє на період воєнного часу", - зазначається в повідомленні.

Джерело: https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1501665567891238918?t=Qn49W73LxNn0dIrzw5jdVQ&s=19

Теги: #закон #зброя #спротив
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