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23:09 09.03.2022

США повідомили Польщі, що не підтримують ідею передачі Україні літаків МіГ-29 - Пентагон

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Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив представник Міноборони США Джон Кірбі в середу.

"Глава Пентагону заявив, що на цьому етапі ми не підтримуємо ідею передачі додаткових винищувачів Україні", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Кірбі зазначив, що Пентагон дійшов висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні не принесе суттєвої користі Києву і водночас може призвести до ескалації з Росією. Він додав, що постачання Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, є набагато ефективнішим, ніж передача винищувачів.

Представник Пентагону наголосив, що кожна країна має право сама вирішувати, яке озброєння передавати Україні. "Однак ми не хочемо, щоб ці літаки були під нашим контролем", - додав Кірбі, коментуючи ідею, згідно з якою США мали взяти на себе доставку польських літаків в Україну.

Теги: #сша #польща #літаки
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