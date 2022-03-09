Події

22:47 09.03.2022

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають гумдопомогу постраждалим українцям – Зеленська

1 хв читати

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу постраждалим українцям, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Україну підтримує вся Велика Британія – від звичайних громадян до Королівської родини. На інших зворушливих кадрах – принц Уельський і його дружина герцогиня Корнуольська моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли з собою соняшники. Окрема подяка Її Величності Королеві Великої Британії – вона зробила приватний внесок у допомогу Україні. Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги", – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/621377899446124

Теги: #британія #велика #гумдопомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:06 09.03.2022
Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

19:28 09.03.2022
Глава МЗС Великої Британії виступає за повне відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС Великої Британії виступає за повне відключення Росії від SWIFT

16:29 09.03.2022
Велика Британія розглядає можливість передачі Україні зенітних ракет Starstreak - ЗМІ

Велика Британія розглядає можливість передачі Україні зенітних ракет Starstreak - ЗМІ

15:33 09.03.2022
Міністри оборони України і Туреччини обговорили питання гумдопомоги та "зелених коридорів"

Міністри оборони України і Туреччини обговорили питання гумдопомоги та "зелених коридорів"

14:02 09.03.2022
Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

10:31 09.03.2022
Британія запроваджує заборону на постачання до РФ продукції та технологій авіа- і космічного призначення

Британія запроваджує заборону на постачання до РФ продукції та технологій авіа- і космічного призначення

10:11 09.03.2022
Кабмін затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану

Кабмін затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану

21:11 08.03.2022
Джонсон заявив про необхідність розробки плану Маршалла для України, щоб допомогти відновити країну після вторгнення РФ

Джонсон заявив про необхідність розробки плану Маршалла для України, щоб допомогти відновити країну після вторгнення РФ

19:59 08.03.2022
Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

19:59 08.03.2022
Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

МСЕ виключила представників Росії з кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації

Кулеба та глава МЗС Франції провели розмову перед зустріччю лідерів ЄС у Версалі

США повідомили Польщі, що не підтримують ідею передачі Україні літаків МіГ-29 - Пентагон

"Укрзалізниця" евакуювала близько 5 тис. людей із Лимана та сусідніх міст Донбасу

Ціни на соціально значущі товари в Україні за 28/02-4/03 зросли в середньому на 3,1% – Мінекономіки

Близько 48 тис. людей евакуювали гуманітарними коридорами – К.Тимошенко

В Україну доставили другу партію обладнання Starlink - Федоров

250 жителів Ізюма евакуювали до Слов'янська – голова ОВА

Шмигаль подякував бізнесу, який сплачує податки, виплачує зарплату та підтримує армію

Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання усією країною коштом держбюджету - Шмигаль

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА