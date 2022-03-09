Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають гумдопомогу постраждалим українцям – Зеленська

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу постраждалим українцям, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Україну підтримує вся Велика Британія – від звичайних громадян до Королівської родини. На інших зворушливих кадрах – принц Уельський і його дружина герцогиня Корнуольська моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли з собою соняшники. Окрема подяка Її Величності Королеві Великої Британії – вона зробила приватний внесок у допомогу Україні. Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги", – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/621377899446124