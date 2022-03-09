Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання усією країною коштом держбюджету - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання усією країною коштом державного бюджету.

"Ми створюємо резерв продовольства. Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною коштом державного бюджету. Це дасть змогу забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у середу ввечері.

Прем'єр зазначив, що уряд продовжує розширювати список критичного імпорту.

"Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, щоб наша армія та тил були краще забезпечені", - наголосив він.