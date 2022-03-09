Події

22:06 09.03.2022

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

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Велика Британія розглядає можливість додаткової підтримки України щодо захисту від авіаударів і має намір притягувати президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його злочини, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Мало що може бути більш злочинним, ніж переслідування беззахисних і беззбройних. Велика Британія розглядає можливість додаткової підтримки України щодо захисту від авіаударів, і ми притягуватимемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - написав він у своєму Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1501598088850518019

Теги: #росія #британія #велика #позиція #обстріли
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