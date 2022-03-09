Події

21:50 09.03.2022

Тероборона на Сумщині розбила 18 одиниць техніки противника, частину захопила – Генштаб

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У Сумській області теробороною знищено 18 одиниць військової російської техніки під час спроби зайти в один із населених пунктів, частину техніки захоплено, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Сумщина. Воїни Територіальна оборона ЗС України розбила 18 одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один із населених пунктів", – йдеться у повідомленні в Facebook на сторінці Генштабу в середу ввечері.

Українські військові додали, що трофеї – 3 бронетранспортери, кілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок і міномет, поповнили арсенал ЗС України.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #тероборона #сумська #трофеї
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