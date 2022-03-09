Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про необхідність посилення міжнародної ізоляції Росії через вбивство в Україні безневинних жінок і дітей.

"Російську атаку на Маріуполь, під час якої було пошкоджено пологовий будинок і дитячу лікарню, не можна назвати інакше, ніж військовим злочином. Володимир Путін вбиває безневинних жінок і дітей - реакцією на це має стати ще глибша міжнародна ізоляція Росії", - наводить висловлення Фіали посольство України в Чехії у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/UKRinCZE/status/1501632145537830914?fbclid=IwAR3i7UgLNcCvWu4DTEZ3ovSOs6_6OKYG50_BvSEoLl7qs2A3bggbJGsYQD