Події

21:10 09.03.2022

Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

1 хв читати

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про необхідність посилення міжнародної ізоляції Росії через вбивство в Україні безневинних жінок і дітей.

"Російську атаку на Маріуполь, під час якої було пошкоджено пологовий будинок і дитячу лікарню, не можна назвати інакше, ніж військовим злочином. Володимир Путін вбиває безневинних жінок і дітей - реакцією на це має стати ще глибша міжнародна ізоляція Росії", - наводить висловлення Фіали посольство України в Чехії у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/UKRinCZE/status/1501632145537830914?fbclid=IwAR3i7UgLNcCvWu4DTEZ3ovSOs6_6OKYG50_BvSEoLl7qs2A3bggbJGsYQD

Теги: #рф #тиск #чехія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 09.03.2022
За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

20:45 09.03.2022
Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

20:25 09.03.2022
ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях – Генштаб ЗСУ

ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях – Генштаб ЗСУ

19:54 09.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

19:24 09.03.2022
Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

18:05 09.03.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

17:36 09.03.2022
Створення спеціального трибуналу дасть змогу притягти до відповідальності за злочини, пов'язані з воєнною агресією РФ - Венедіктова

Створення спеціального трибуналу дасть змогу притягти до відповідальності за злочини, пов'язані з воєнною агресією РФ - Венедіктова

17:28 09.03.2022
ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

16:57 09.03.2022
Байден: США не братимуть участі в субсидуванні війни Путіна проти українського народу

Байден: США не братимуть участі в субсидуванні війни Путіна проти українського народу

16:51 09.03.2022
Деякі військовослужбовці російської армії виявили бажання залишитися в Україні

Деякі військовослужбовці російської армії виявили бажання залишитися в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

Юн Сок Йоль переміг на виборах президента Республіки Корея

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

Верховна Рада не планує проводити пленарне засідання 10 березня – Корнієнко

На станціях метро, які використовують як укриття, показуватимуть українське кіно – КМДА

Вашингтон буде реагувати, якщо РФ вирішить націоналізувати підприємства, що покинули її ринок - Псакі

Шмигаль обговорив із прем'єрами Болгарії та Хорватії, а також канцлером Австрії протидію російській агресії

В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА