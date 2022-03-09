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19:31 09.03.2022

Франція надала 20 тонн допомоги для поліцейських та постраждалих від війни жителів Київської області – Мінсоцполітики

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Франція надала Україні 20 тонн допомоги з Франції, вона надійшла для потреб Національної поліції та жителів Київської області, які постраждали від війни, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Мінсоцполітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громадських організацій "Громадський парламент" організувало першу доставку медикаментів, медичного обладнання та продуктів харчування довгострокового зберігання з Франції… Загальна вага допомоги, що надійшла – 20 тонн, з яких п'ята частина – продукти харчування", – сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Як зазначають у Мінсоцполітики, ця допомога призначена для потреб Національної поліції України та жителів Київської області. У середу її надіслали адресатам.

Джерело: https://t.me/MinSocUA/2198

Теги: #допомога #франція
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