Франція надала 20 тонн допомоги для поліцейських та постраждалих від війни жителів Київської області – Мінсоцполітики

Франція надала Україні 20 тонн допомоги з Франції, вона надійшла для потреб Національної поліції та жителів Київської області, які постраждали від війни, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Мінсоцполітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громадських організацій "Громадський парламент" організувало першу доставку медикаментів, медичного обладнання та продуктів харчування довгострокового зберігання з Франції… Загальна вага допомоги, що надійшла – 20 тонн, з яких п'ята частина – продукти харчування", – сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Як зазначають у Мінсоцполітики, ця допомога призначена для потреб Національної поліції України та жителів Київської області. У середу її надіслали адресатам.

Джерело: https://t.me/MinSocUA/2198