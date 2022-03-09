Стефанчук закликав іноземних політиків записати відеозвернення до глав держав із гештегом #CloseSkyOverUkraine

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав іноземних політиків та парламентарів записати та оприлюднити 30-секундне відеозвернення до глав своїх держав, парламентів та урядів із гештегом #CloseSkyOverUkraine, повідомляє сайт українського парламенту.

"Дайте їм знати, що кожна секунда бездіяльності коштує безневинних життів і продовжує цю безглузду війну, розпочату егоїстичним тираном. Попросіть їх упровадити заборонену для польотів зону над Україною!" - сказав Руслан Стефанчук.

Глава парламенту наголосив, що створення безпольотної зони може стати вирішальним фактором на користь України.

"Це сприятиме запобіганню тисячам невиправданих смертей цивільного населення і дасть нашій армії можливість зосередитися на стратегічних цілях - дати відсіч загарбникам і покласти край цій жахливій війні", - наголосив Стефанчук.