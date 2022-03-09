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18:34 09.03.2022

Додаткові санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності 10 березня

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Додаткові санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності 10 березня

Новий пакет санкцій ЄС стосовно Білорусі набуде чинності в четвер, повідомляється в Офіційному журналі Євросоюзу.

У ньому пояснюється, що всі заходи набувають чинності наступного дня після публікації в журналі, тобто - 10 березня.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження заборони на операції з Нацбанком Білорусі з управління золотовалютними резервами та відключення трьох банків від міжнародної системи міжбанківських розрахунків SWIFT.

"Обмежити надання послуг SWIFT Білагропромбанку, Банку Дабрабут та Банку розвитку Республіки Білорусь, а також їхнім білоруським дочірнім компаніям. Заборонити операції з Центральним банком Білорусі, пов'язані з управлінням резервами чи активами, а також надання державного фінансування для торгівлі та інвестицій у Білорусі", - йдеться в пресрелізі ЄК за підсумками угоди держав-членів "про запровадження подальших адресних санкцій у зв'язку із ситуацією в Україні та у відповідь на причетність Білорусі до агресії РФ".

Крім того, ЄС вводить заборону на надання банкнот, номінованих у євро, до Білорусі.

Серед санкцій значиться заборона з 12 квітня 2022 року на лістинг та надання послуг щодо акцій білоруських державних підприємств на торговельних майданчиках ЄС, на прийом депозитів на суму понад EUR100 тис. від громадян чи резидентів Білорусі, відкриття рахунків білоруських клієнтів у центральних депозитаріях цінних паперів ЄС, а також продаж цінних паперів, деномінованих у євро, білоруським клієнтам.

У червні минулого року ЄС запровадив секторальні санкції щодо фінринку Білорусі, заборонивши державні запозичення на європейському ринку.

Водночас в Офіційному журналі ЄС зазначено, що обмеження щодо депозитів не поширюється на білорусів, які мають громадянство однієї з країн Євросоюзу або дозвіл на проживання.

Крім того, обмеження на депозити не поширюються на випадки, коли вони потрібні для транскордонної торгівлі товарами чи послугами.

Теги: #єс #санкції #білорусь
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