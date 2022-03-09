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18:18 09.03.2022

ООН прогнозує зростання кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні через війну до 6,7 млн

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ООН прогнозує зростання кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні через війну до 6,7 млн

Розпочата Росією війна проти України викликала одну з найшвидше зростаючих надзвичайних ситуацій з біженцями за всю історію спостережень ООН: за прогнозами організації, кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні може досягти 6,7 млн порівняно з 854 тис. до початку війни.

"Гуманітарна група в країні (Humanitarian Country Team, HCT) прогнозує, що військовий наступ може призвести до переміщення до 6,7 млн осіб у межах України, 4,3 мільйона з яких потребуватимуть рятівної гуманітарної допомоги", - наголошується у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у середу.

Згідно з ним, до вторгнення Росії українська влада зареєструвала 1,46 млн ВПО, з яких 854 тис. проживали в районах, контрольованих урядом, на додачу до 1,7 млн зачеплених конфліктом. Більшість із них було переміщено після початку бойових дій на південному сході України у 2014 році.

Управління додає, що в Україні також було 35 тис. осіб без громадянства та 5 тис. біженців та осіб, які шукають прихистку, переважно з Афганістану, чия потреба у допомозі УВКПЛ ООН, як очікується, стане ще гострішою в міру розвитку ситуації.

За оцінками організації, окрім 6,7 млн ВПО, буде ще також приблизно 4 млн біженців із України, тоді як до війни їх було лише 53 тис.

Відповідно до початкового запиту про фінансову підтримку на $270 млн УВКПЛ ООН має намір надати допомогу 2,1 млн ВПО протягом початкового тримісячного періоду (березень-травень цього року).

Крім того, управління запросило $240 млн фінансування для допомоги 2,4 млн біженцям у перші шість місяців, які розподілятимуться в країнах, що їх прийняли.

Загалом ООН оцінює фінансові потреби у терміновому реагуванні на ситуацію в Україні (United Nations Emergency Appeal for the Ukraine Situation) у $1,7 млрд, із яких $1,1 млрд для України та $550,6 млн - для країн, які прийняли біженців.

УВКБ ООН звертається до донорської спільноти із закликом підтримати гостро нужденних людей в Україні та сусідніх країнах у цей критичний момент.

Теги: #оон #впо
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