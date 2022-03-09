"Укрзалізниця" скасовує сьогоднішній рейс Львів-Хелм через перевантаженість кордону, призначає додатковий рейс Дніпро-Львів.

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) скасовує сьогоднішній рейс №7618/7619 Львів - Хелм о 20:30 у зв'язку з перевантаженістю українсько-польського кордону, повідомляє УЗ у своєму Телеграм-каналі.

Окрім цього перевізник уточнює, що завтрашній рейс вирушить за графіком.

Водночас у повідомленні зазначено, що компанія призначає додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро – Львів. Відправлення планується о 21.30.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1432, https://t.me/UkrzalInfo/1433