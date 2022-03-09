Приблизно 500 тисяч українців орендували житло у західних областях за час війни

Приблизно 500 тис. українців орендували житло у західних областях країни за час війни, повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними АФНУ та органів місцевого самоврядування, більша частина вимушених переселенців, які планують залишитися в країні та не планують подальшої еміграції, зосереджена у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій областях.

"За найскромнішими оцінками, кількість людей, які орендували житло в західних областях України (саме орендували, а не жили/живуть у приміщеннях, наданих волонтерами), становить від 500 тис. осіб", - повідомив Піта.

За оцінкою АФНУ, понад 35% вимушених переселенців, які орендують житло, зосереджено у Львівській, Івано-Франківській областях; у Закарпатській, Тернопільській - по 10-12%, на Волині, у Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській, Вінницькій областях - по 10%.

"Що стосується Вінниці, то дуже багато переселенців залишаються у місті на один-два дні, потім їдуть далі", - зазначив Піта.

За його словами, наразі можна говорити, що понад 60% переселенців орендують житло без прив'язки до конкретних термінів і планують залишатися в квартирах, що орендуються, від місяця до трьох.

При цьому Піта повідомив, що повальне завищення орендних ставок є міфом, у 80% випадків ціни на оренду залишаються на рівні кінця січня - на початку лютого.

"Але через явний дефіцит якісних, облаштованих усім необхідним квартир є випадки, коли ціни завищені вдвічі. Відомі випадки, коли переселенцям із Чернігова пропонують квартиру вартістю $100-150 на добу. Але це робиться потай, оскільки громадськість та місцеві органи влади налаштовані дуже негативно до таких ділків", - повідомив Піта.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" ексголова регіонального відділення АФНУ Олександр Лахтіонов, в Івано-Франківську приблизно 10% пропозицій від власників безкоштовні для людей, які тікають від війни. При цьому, за його словами, на решту позицій ціни значно зросли. "Ціни зростають насамперед саме через клієнтів, які дзвонять власникам та пропонують вищу плату, ніж на порталах, щоб їх поселили і виселили попередніх орендарів. До регіону приїхало багато багатих людей, які хочуть комфорту", - сказав він.

Найчастіше в Івано-Франківську орендують житло на місяць-два.

Як повідомив агентству член ради АФНУ у Рівному Олександр Ляшук, лише за останню добу в області прийняли 817 переселенців.

"Загалом із початку військових дій прихисток отримали понад 4 тис. осіб. З них на тривалий час в області залишилося 3229 осіб", - сказав він.

Ляшук звернув увагу на необхідність реєстрації для евакуйованих із інших регіонів.

"Передусім реєстрація - це безпека переселенців і безпека тих, хто надає своє житло. Список переселенців потрібен для ДСНС у разі серйозних військових дій. Вже зараз зареєстровані можуть отримувати гуманітарну допомогу, а надалі переселенці отримуватимуть довідки внутрішньо переміщених осіб, допомогу та пільги", - пояснив він.

АФНУ ще раз звертає увагу на те, що всі послуги допомоги у розселенні біженців фахівці асоціації надають безкоштовно. Крім цього, члени асоціації працюють у тісному зв'язку з органами місцевої влади щодо припинення фактів неправомірно завищених цін на оренду.

"Нині рієлтори АФНУ стали свого роду "поліцією нерухомості": допомагають розселяти, виявляти підозрілих осіб, які намагаються орендувати житло, і, звісно ж, беруть участь у "логістиці" людських потоків", - додав Піта.

Асоціація фахівці із нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) - провідна профільна громадська організація країни, яка об'єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. Створена у 1995 році. Її членами є понад 2000 професійних рієлторів, відділення відкриті практично у всіх областях України.