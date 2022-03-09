Від авіаударів на Житомирщині загинуло 10 людей, зокрема двоє немовлят – Офіс генпрокурора

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами авіаційних ударів по території Житомирської області, унаслідок яких загинуло 10 осіб, зокрема двоє немовлят, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Житомирської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ввечері 8 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації завдали серії авіаційних ударів по житлових будинках, критичних об'єктах інфраструктури, а також підприємству на території Житомирщини.

"Ракетно-бомбовими ударами у передмісті Малина знищено приватний житловий будинок, під уламками якого загинула родина: троє дорослих і троє дітей, двоє з яких - немовлята. Також обстрілами пошкоджено нафтобазу та знищено приватний житловий будинок поблизу неї. Наразі тривають пошуки тіла господаря", - наголошують у ОГП.

Там додають, що в Житомирі також було зруйновано гуртожиток та інші будівлі. Наразі відомо про загибель чотирьох людей і поранення трьох. Точні дані щодо кількості постраждалих встановлюють.

"За даними слідства, ще один авіаційний удар завдано по підприємству з виготовлення мінераловатних виробів. Унаслідок обстрілу зруйновано ангар та пошкоджено газопровід", - підсумували в Офісі генпрокурора.