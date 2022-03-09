Події

17:45 09.03.2022

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 10,8 млрд грн

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Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), 10,8 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3 млрд грн, повідомив регулятор на сайті у середу.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становить 1,05 млрд грн.

НБУ перевів на потреби Нацгвардії 950 млн грн, у Нацполіцію - 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони - 6,7 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби - 420 млн грн.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, яке НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом перераховано понад 140,8 млн грн в еквіваленті, зокрема 48,5 млн грн.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Теги: #нацбанк #рахунок #зсу
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