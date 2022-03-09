Федоров закликав PayPall розпочати повноцінну роботу в Україні

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав CEO PayPall Дена Шульмана запустити всі функції платіжного сервісу в Україні.

"Вихід топ-світових компаній із Росії - це нові можливості для України. Закликав CEO PayPall Дена Шульмана нарешті відкрити всі функції світового платіжного сервісу для українців. Це дуже важливо саме зараз - в умовах масової внутрішньої та зовнішньої міграції", - написав Федоров у своєму Телеграм-каналі у середу.

У повідомленні наголошується, що PayPall є одним із світових лідерів серед платіжних систем, що дають змогу виводити гроші з різних сайтів до себе на банківський рахунок, здійснювати покупки в інтернеті, а також легко переказувати гроші між акаунтами всередині системи.

"Але, на жаль, для українців поки що доступна лише одна з можливостей платіжної системи - витрачати гроші зі свого облікового запису, але не отримувати їх", - наголосив глава Мінцифри.

Як повідомлялося, американська платіжна система PayPal Holdings Inc. 5 березня 2022 року офіційно припинила надання послуг у Росії.

Джерело: https://t.me/zedigital/1310