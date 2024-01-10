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20:29 10.01.2024

Соцмережа Х запустить P2P-платежі у 2024 р. і активно використовуватиме AI

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Соцмережа Х запустить P2P-платежі у 2024 р. і активно використовуватиме AI

Соцмережа Х (раніше Twitter - ІФ-У) включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала активніше застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

"Ми запустимо P2P-платежі, відкриваючи більше зручностей для користувачів і нові можливості для комерції...", - йдеться, зокрема, в повідомленні соцмережі в середу.

Компанія не уточнює, в якому саме форматі працюватиме платіжний сервіс, і точну дату його імплементації.

Серед інших заявлених планів більше оригінального контенту і продовження інвестування в партнерство з творцями контенту, покращення рекламної пропозиції для всієї воронки продажу з використанням відео.

"X має намір здійснити революцію у 2024 році, представивши інноваційні продукти та послуги, які змінять те, як ми з'єднуємося, спілкуємося і здійснюємо транзакції", - стверджується в повідомленні.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 із 10 користувацьких сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

Уточнюється, що в рамках інвестицій у творців контенту менш ніж за рік компанія заплатила понад 80 тис. авторів через програму розподілу доходів від реклами.

 

 

Теги: #платежі

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