Події

17:14 09.03.2022

Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних із Бучі та Гостомеля – Бучанська міськрада

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Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних із Бучі та Гостомеля – Бучанська міськрада

Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних людей із Бучі та Гостомеля, повідомляє Бучанська міська рада.

"З Бучі та Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", – зазначено в повідомленні.

Водночас у міськраді поінформували, що з Ворзеля евакуація триває: водії зробили вже друге рятувальне коло та перевозять жителів до Києва.

 

Теги: #евакуація #київщина #зрив
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