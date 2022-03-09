Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних із Бучі та Гостомеля – Бучанська міськрада

Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних людей із Бучі та Гостомеля, повідомляє Бучанська міська рада.

"З Бучі та Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", – зазначено в повідомленні.

Водночас у міськраді поінформували, що з Ворзеля евакуація триває: водії зробили вже друге рятувальне коло та перевозять жителів до Києва.