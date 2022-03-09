Велика Британія розглядає можливість передачі Україні зенітних ракет Starstreak - ЗМІ

Велика Британія розглядає можливість безоплатної передачі Україні високошвидкісних пілотованих переносних зенітних ракет Starstreak, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дасть змогу українським силам краще захищати своє небо", - сказав Воллес, повідомляє видання Independent у середу.

Міністр також звернув увагу на необхідність збільшити постачання до України пайків, медичного обладнання та іншої нелетальної військової допомоги.

Джерело: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukraine-military-aid-uk-weapons-russia-b2031972.html