Події

16:29 09.03.2022

Велика Британія розглядає можливість передачі Україні зенітних ракет Starstreak - ЗМІ

1 хв читати

Велика Британія розглядає можливість безоплатної передачі Україні високошвидкісних пілотованих переносних зенітних ракет Starstreak, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дасть змогу українським силам краще захищати своє небо", - сказав Воллес, повідомляє видання Independent у середу.

Міністр також звернув увагу на необхідність збільшити постачання до України пайків, медичного обладнання та іншої нелетальної військової допомоги.

Джерело: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukraine-military-aid-uk-weapons-russia-b2031972.html

Теги: #передача #британія #зброя #велика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 09.03.2022
Кулеба закликав Німеччину надати Україні більше зброї

Кулеба закликав Німеччину надати Україні більше зброї

10:31 09.03.2022
Британія запроваджує заборону на постачання до РФ продукції та технологій авіа- і космічного призначення

Британія запроваджує заборону на постачання до РФ продукції та технологій авіа- і космічного призначення

21:11 08.03.2022
Джонсон заявив про необхідність розробки плану Маршалла для України, щоб допомогти відновити країну після вторгнення РФ

Джонсон заявив про необхідність розробки плану Маршалла для України, щоб допомогти відновити країну після вторгнення РФ

19:59 08.03.2022
Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

19:59 08.03.2022
Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

19:45 08.03.2022
Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

05:37 07.03.2022
Глава МВС Великої Британії закликала Інтерпол відключити РФ від доступу до системи організації

Глава МВС Великої Британії закликала Інтерпол відключити РФ від доступу до системи організації

22:31 06.03.2022
Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

18:31 06.03.2022
Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

15:27 06.03.2022
Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів

Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Радіаційний фон у Запорізькій області в нормі - голова обладміністрації

Знеструмлення ЧАЕС порушує принципи безпеки, але критичної небезпеки немає - МАГАТЕ

Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України

Російські атомники мають кричати про ситуацію із захопленням українських АЕС, але вони вперто мовчать - голова "Енергоатому"

У Києві збили російський літак Су-27, він упав на житловий будинок на Осокорках

ОСТАННЄ

ЄБРР виділить Україні EUR2 млрд для підтримки бізнесу та реформ

"Укрзалізниця" спільно з УДП запускають евакуаційний маршрут Одеса - Тульча

У Києві збили російський літак Су-27, він упав на житловий будинок на Осокорках. У ДСНС зазначили, що падіння літака у цьому районі зафіксовано 24 лютого

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Радіаційний фон у Запорізькій області в нормі - голова обладміністрації

"Київстар" підключив до фіксованого інтернету 65 бомбосховищ у 9 містах, "Датагруп" та Volia відновили роботу мережі у Херсоні та Краматорську

У "Європейській солідарності" закликають Зеленського підписати закони, необхідні для боротьби із російськими окупантами

ЄБРР ініціює пакет заходів для підтримки України на EUR2 млрд

Окупанти вистрілили по Краматорську з "Іскандера", ракета збита, постраждалих немає - МВС

Єврокомісія заборонила операції з Нацбанком Білорусі з управління резервами, відключить три банки від SWIFT

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА