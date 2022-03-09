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15:48 09.03.2022

Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України

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Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України

Російські окупанти транспортують до порту Севастополя захоплене цивільне рятувальне судно "Сапфір", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Капітан "Сапфіра", якому дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функцію командування", - зазначено в повідомленні.

У ГУР МОУ наголосили, що дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

 

Теги: #судно #захоплення #агресор
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