Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України

Російські окупанти транспортують до порту Севастополя захоплене цивільне рятувальне судно "Сапфір", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Капітан "Сапфіра", якому дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функцію командування", - зазначено в повідомленні.

У ГУР МОУ наголосили, що дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.