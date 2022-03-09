Події

15:30 09.03.2022

Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку – голова Київської обладміністрації

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Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку – голова Київської обладміністрації

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про прибуття евакуйованих "зеленим коридором" жителів м. Ворзель Київської області в проміжну точку дорогою на Київ – с. Білогородка Бучанського району.

"До Білогородки прибувають перші автобуси з евакуйованими. Зустріли колону з Ворзеля. Серед евакуйованих і діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні. Усім, хто цього потребує, на місці надається необхідна медична допомога. Далі людей доправлять до Києва", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Раніше голова обладміністрації повідомив, що евакуація з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області стартувала об 11:30 та відбувалася через села Стоянка та Білогородка у напрямку Києва.

Уранці в середу віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгодження з РФ маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів шістьма коридорами, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00. 00 у середу. Один із заявлених коридорів був із п'яти вищевказаних населених пунктів Київської області у напрямку Києва.

Також міністр анонсувала окрему спецоперацію з евакуації дитячого будинку з м. Ворзель Київської області, в якому перебували 55 дітей та 26 працівників.

 

Теги: #евакуація #київщина
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