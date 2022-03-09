Події

14:15 09.03.2022

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії європейські перспективи та подякував за підтримку

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Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії європейські перспективи та подякував за підтримку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перемовини з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час яких порушувалися питання боротьби України з агресією РФ, підтримка Україні з боку Іспанії та подальшої співпраці.

"Провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Поінформував про боротьбу народу України з російською агресією. Подякував Іспанії за солідарність з Україною і вагому підтримку, що надається. Обговорили спільне європейське майбутнє", - написав Зеленський у Twitter у середу.

Теги: #президент #премєр #іспанія
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