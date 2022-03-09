Європейська комісія створює на своєму вебсайті сторінку українською з інформацією для українських біженців

Європейська комісія запустила на своїй сторінці спеціальну сторінку для людей, які рятуються від війни, яку проти України веде Росія, і англійською, і українською мовами.

Відповідне оголошення у середу зробив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Уже два мільйони залишили країну у пошуках безпеки та захисту. Ще більше людей у русі та за межами України і потребують притулку та базової інформації про свої права у разі в'їзду до ЄС. Вебсайт містить інформацію про перетин кордону, права прибуття та інформацію про подальшу подорож. Вебсторінка доступна тут англійською мовою, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше вся ця інформація була доступна українською мовою", - повідомив він.