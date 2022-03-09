ДБР виявило десятки спроб перетину кордону чоловіками-громадянами України за нещодавно виданими паспортами РФ

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Держприкордонслужбою виявляють спроби перетину кордону громадянами України за нещодавно виданими їм паспортами громадян РФ, повідомляє ДБР.

"Під час проведення фільтраційних заходів у пунктах пропуску працівники ДБР спільно із Держприкордонслужбою виявили системні спроби чоловіками призовного віку перетнути кордон України до ЄС за нещодавно виданими паспортами громадян РФ", - ідеться у повідомленні ДБР у Telegram-каналі.

За інформацією ДБР, встановлено, що певна кількість громадян України у передвоєнний час отримала у консульствах Росії у містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись одночасно від громадянства України.

"Оскільки під час воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений, зараз дані особи намагаються виїхати до країн ЄС, використовуючи документи країни-агресора. Впродовж останніх днів виявлено вже біля 20 таких фактів", - наголошується в повідомленні.

У ДБР зазначають неприпустимість таких дій і заявляють, що вживатимуть усіх заходів для запобігання порушенням обмежувальних правил.