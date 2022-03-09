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13:10 09.03.2022

Ліки на складах є, налагоджуємо логістику – перший заступник міністра охорони здоров'я

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Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда запевняє, що ліки в Україні є у достатній кількості, МОЗ, Держлікслужба спільно з учасниками ринку налагоджують логістику.

"Ліки в країні є. На складах в Україні дуже багато ліків, на митно-ліцензійних складах є ліки. Держлікслужба вже почала видавати висновки щодо ліків, які розміщуються на митно-ліцензійних складах, вони скоро надійдуть до аптечної мережі", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Комаріда уточнив, що "безпосередньо імпорту ліків за час війни ще не було, але запасів на складах дистриб'юторів або на митно-ліцензійних складах вистачить на 45-60 днів без нового завезення".

Комаріда також повідомив, що вітчизняні фармвиробники налагоджують логістику сировини й дефіциту вітчизняних препаратів не буде.


Повний текст інтерв'ю з Олександром Комарідою буде розміщено на головній сторінці вебсайту агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #ліки #забезпечення #логістика
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