Ліки на складах є, налагоджуємо логістику – перший заступник міністра охорони здоров'я

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда запевняє, що ліки в Україні є у достатній кількості, МОЗ, Держлікслужба спільно з учасниками ринку налагоджують логістику.

"Ліки в країні є. На складах в Україні дуже багато ліків, на митно-ліцензійних складах є ліки. Держлікслужба вже почала видавати висновки щодо ліків, які розміщуються на митно-ліцензійних складах, вони скоро надійдуть до аптечної мережі", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Комаріда уточнив, що "безпосередньо імпорту ліків за час війни ще не було, але запасів на складах дистриб'юторів або на митно-ліцензійних складах вистачить на 45-60 днів без нового завезення".

Комаріда також повідомив, що вітчизняні фармвиробники налагоджують логістику сировини й дефіциту вітчизняних препаратів не буде.



Повний текст інтерв'ю з Олександром Комарідою буде розміщено на головній сторінці вебсайту агентства "Інтерфакс-Україна".