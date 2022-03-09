Події

12:22 09.03.2022

Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку - Трюдо

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Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку - Трюдо

Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Щойно говорив із президентом Зеленським. Я повідомив йому, що Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорювали також санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - написав Трюдо у Twitter у середу.

Він додав, що запросив президента України виступити перед парламентом Канади.

"Канадці були натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, яке продемонстрував президент, і я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку", - пояснив прем'єр.

 

Теги: #канада #допомога
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