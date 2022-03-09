Події

11:57 09.03.2022

Мінцифри отримало мільйон заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через "Дію"

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Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців 1 млн заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через застосунок "Дія".

"1 мільйон заявок на "єПідтримку". Така цифра менше ніж за добу означає, що ця послуга потрібна вам", - написав віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Він наголосив, що виплата спрямована на підтримку населення в тих областях, де точаться найактивніші бойові дії. Також це підтримає фізосіб-підприємців, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.

Як повідомлялося, з 8 березня розпочато прийом заяв на виплату 6,5 тис. грн допомоги українцям, які втратили роботу через війну.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №204 від 6 березня, на виплати можуть розраховувати жителі Чернігівської, Херсонської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської, Одеської, Житомирської та Волинської областей і Києва.

Уряд спрямував на ці цілі 21,45 млрд грн, що дає змогу виплатити по 6,5 тис. грн 3,3 млн осіб.

Теги: #заявки #населення #держпідтримка
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