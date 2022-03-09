Події

11:38 09.03.2022

Росіяни намагалися вивести з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону – ДБР

1 хв читати

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з працівниками Вінницької митниці вилучили у громадянина Російської Федерації понад 800 тис. дол США та старовинну ікону, які він намагався вивезти з території України, повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"Під час огляду машини росіянина у пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач" були виявлені кошти, які він намагався не задекларували та провезти з приховуванням від митного контролю. Крім того, у ході проведення поглибленого огляду авто, виявлено ікону, культурну цінність якої буде визначати експертиза", – зазначається у повідомленні.

Співробітники Вінницької митниці склали відповідний протокол, кошти та ікону вилучили у встановленому законом порядку.

У свою чергу працівники ДБР у Львові спільно з представниками Держприкордонслужби на митному посту "Солотвино" запобігли спробі незаконного вивезення громадянином РФ майже 140 тис. євро, без належного митного декларування.

Росіянин спільно із двома громадянами України під час спроби перетину кордону задекларували по 10 тис. євро на кожного.

Під час огляду транспортного засобу та особистих речей правоохоронці виявили незадекларовані гроші в іноземній валюті у розмірі 100 тис. євро та 40 тис. дол. США.

Правоохоронці вже склали протокол щодо порушення митних правил, незадекларовані валютні цінності вилучено.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2331

Теги: #цінності #вивезення #дбр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 03.03.2022
ДБР передало українській армії 21 автомобіль швидкої допомоги

ДБР передало українській армії 21 автомобіль швидкої допомоги

16:08 28.02.2022
Асоціація в'їзних туроператорів України організує масове вивезення людей з Києва до Вінницької та Хмельницької областей

Асоціація в'їзних туроператорів України організує масове вивезення людей з Києва до Вінницької та Хмельницької областей

15:16 27.02.2022
ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією вживають масштабних заходів щодо виявлення російських ДРГ

ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією вживають масштабних заходів щодо виявлення російських ДРГ

15:02 11.02.2022
Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

11:06 11.02.2022
ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

11:54 07.02.2022
ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

10:41 07.02.2022
ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

09:21 07.02.2022
У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн

У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн

09:00 05.02.2022
Депутати можуть звернутися до КС щодо відповідності Конституції указу президента про призначення Сухачова директором ДБР - Разумков

Депутати можуть звернутися до КС щодо відповідності Конституції указу президента про призначення Сухачова директором ДБР - Разумков

19:39 03.02.2022
Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії - Резніков

Україна подала на РФ до суду ООН за спотворення поняття "геноцид" – ексзаступник генпрокурора Мамедов

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення - Держспецзв'язку

США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але продовжать розглядати розширення військової допомоги - чиновник

Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

У Харкові створюється бригада тероборони з військовозобов'язаних – Синєгубов

На Харківщині знищили ворожу ДРГ - Генштаб ЗСУ

Мінцифри отримало мільйон заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через "Дію"

Підрозділ тероборони "Азов" у Києві став окремим полком спецпризначення ЗСУ

Затриманим на Миколаївщині дев'ятьом російським військовим повідомлено про підозру в зазіханні на цілісність України – Нацполіція

Кулеба закликав Німеччину надати Україні більше зброї

ArcelorMittal Кривий Ріг виділяє $2 млн на забезпечення гуманітарних потреб України під час війни з Росією

Джоан Роулінг пожертвує майже 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу дітям в українських дитбудинках

Публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії - Резніков

СБУ оприлюднила відео допиту полоненого російського військового: була команда захопити Харків за три дні та дозвіл стріляти по мирному населенню

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА