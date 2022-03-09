Події

11:19 09.03.2022

Венеціанська комісія ініціює припинення у своєму складі представництва РФ – КС

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Венеціанська комісія ініціює припинення у своєму складі представництва Російської Федерації, повідомляє Конституційний Суд України.

Члени бюро Венеціанської комісія 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеціанській комісії. Про це повідомив член Венеціанської комісії, заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий.

Очікується, що комітет міністрів ЄС ухвалить рішення щодо цього питання 10 березня.

Джерело: https://t.me/Constitutional_Court_of_Ukraine/156?fbclid=IwAR34lCgizSEyYWTpRXoW-zG65I_NqfiTwE6msGoB7AyYp8Wh0GRmVRd1Wh8

Теги: #росія #комісія #венеціанська
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