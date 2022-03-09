Події

10:05 09.03.2022

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами

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Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгодження з РФ маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 середи.

"О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свого листа до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Маєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", - сказала Верещук у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі Офісу президента в середу вранці.

За її словами, режим припинення вогню буде встановлено на таких напрямках евакуації цивільного населення:

  • Енергодар Запорізької області – Запоріжжя;
  • Суми – Полтава;
  • Маріуполь Донецької області – Запоріжжя;
  • Волноваха Донецької області – Покровськ Донецької області;
  • Ізюм Харківської області – Лозова Харківської області;
  • із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва через села Стоянка та Білгородка.

Крім того, за словами міністра, проводитиметься окрема спецоперація з евакуації будинку дитини з м. Ворзель Київської області, в якій станом на зараз перебувають 55 дітей і 26 співробітників.

"Я звертаюся до РФ: ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь із 9 ранку 9 березня 2022 року. Ми маємо негативний досвід, коли навіть узяті на себе зобов'язання не спрацьовували - це напрямки Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються жителі Волновахи й дуже просять, щоб сьогодні обіцянка РФ була виконана, й люди могли залишити свої місця, де вони зараз ховаються від вогню "Градів"... Ми дуже просимо Збройні сили РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21 вечора так, як ми й домовлялися", - сказала Верещук.

Теги: #війна #коридор #зелений
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