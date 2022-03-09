Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами - Верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгодження з РФ маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 середи.

"О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свого листа до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Маєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", - сказала Верещук у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі Офісу президента в середу вранці.

Режим припинення вогню та зелені коридори будуть встановлені на таких маршрутах: Енергодар – Запоріжжя; Суми - Полтава; Маріуполь - Запоріжжя; Волноваха - Покровськ; Ізюм - Лозова; Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель - Київ.