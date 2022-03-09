Події

09:29 09.03.2022

Чернігів не організовуватиме "зелений коридор" у середу - голова ОДА

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Чернігів не організовуватиме "зелений коридор" у середу, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора ми обговорювали питання зеленого коридору, але з огляду на обставини і те, що точаться зараз на київській трасі в кількох місцях бої з противником, де противник отримує від наших Збройних сил, було ухвалено рішення сьогодні зелений коридор не робити", - сказав Чаус у відеозверненні в телеграмі в середу.

Водночас він додав, що хто може й хоче, однією-двома машинами виїжджають.

"Централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять нам таку нагоду. На сьогодні цієї можливості немає", - зазначив Чаус.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/316?fbclid=IwAR1-c1Fr-kAC42OWYQ6BEmLKemFOEhfISwr0P0VcoYwZbZo408dUscHHPdM

Теги: #чернігів #коридор
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