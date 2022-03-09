Події

08:27 09.03.2022

На Сумщині рятувальники визволили п’ятеро людей, двоє з них – діти – ДСНС

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УКРАЇНА – Після авіаудару по житлових будинках у місті Лебедин Сумської області було врятовано 5 людей, 2 з них – діти, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам на вул. Шевченка в м. Лебедин. О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини. Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі у середу.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4498

Теги: #сумщина #авіаудар
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