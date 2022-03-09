Події

08:10 09.03.2022

У результаті авіаудару в Сумах загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім осіб поранено – голова Сумської ОДА

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У результаті авіаудару в Сумах загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім осіб поранено – голова Сумської ОДА

УКРАЇНА – У результаті авіаудару по житлових будинках у місті Суми загинуло 22 особи, 3 з них – діти, 8 людей поранено, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах. Бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули. Шість будинків зруйновані вщент. Ще близько 2-х десятків сусідніх будинків зруйновані частково. Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про дві, але сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика. Усі вони - з однієї родини. Також травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка", - написав голова ОДА в Telegram-каналі в середу у звіті за 8 березня.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/927

Теги: #жертви #війна #суми
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