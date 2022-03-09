Події

06:40 09.03.2022

Війна в Україні забрала життя мінімум 474 цивільних, ще 861 поранено – ООН

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Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 7 березня 2022 року склали 1335 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1207), зокрема 474 загиблих (406), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною поразки, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, тоді як стать 15 дітей та 257 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 861 пораненого 11 дівчаток та 3 хлопчики, а також 30 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

За день, за даними ООН, кількість загиблих дітей збільшилася на двох поранених.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 8 березня було зафіксовано 72 (70) загиблих та 337 (324) поранених на території, контрольованій урядом, та 24 (23) загиблих та 112 (111) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 378 (313) загиблих та 412 (366) поранених.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід порівнювати з новими випадками, що мали місце 6 березня, оскільки упродовж дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

Теги: #статистика #жертви #війна
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