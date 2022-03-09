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06:04 09.03.2022

9 березня: Цей день в Україні та світі

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9 березня: Цей день в Україні та світі

ДЕНЬ 14 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 14 RUSSIAN AGRESSION

9 березня – в Україні відзначають День народження Тараса Шевченка, в Лівані День учителя, а за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день, або Обертіння. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яким буде літо та врожай. Також 9 березня День народження ляльки Барбі. Їй виповнюється 63 роки.

День народження Тараса Шевченка

В Україні святкують день народження українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка. Нині українському письменнику виповнилося б 208 років.

Також сьогодні Національний шевченківський день, який заснував Президент України Віктор Ющенко. Про це йдеться в указі від 16 травня "Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка", яке святкували в Україні в 2014 році.

Церковне свято

Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Івановим. Люди молилися святому, і просили його позбавити від головного болю. Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і родючість.

Обертіння: Пташиний день

Свято Обертіння завжди відзначають 9 березня. За церковним календарем християн східного обряду – Віднайдення Голови Івана Хрестителя. Однак воно не менше значуще і в народному побуті українців, пов’язане, передусім, з поверненням птахів з вирію. Дбайливі, чуйні, люблячі все живе люди заздалегідь вивішували дуплянки, синичники, шпаківні, аби полегшити пернатим друзям працю. І навіть робилося це прагматично – заманити птахів у свій садок, щоб ті нищили шкідників.

Найраніше від усіх прилітають граки і відразу беруться за лаштування гнізд. Хоча ще можуть дошкуляти тріскучі морози, але гракам вони не страшні. Селяться граки пташиними родинами, масово на одному або кількох сусідніх деревах.  Отож не раз ранньої весни можна почути їхній гамір, схожий на традиційний український ярмарок.

У цей день:

1796 — У Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері;

1822 — Американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби;

1930 — У Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України;

1933 — Ухвалений Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяв виходу з Великої депресії;

1934 — У Києві заснували видавництво "Веселка";

1945 — Американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1959 — У Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продаж сягнув 350 тисяч;

2001 — У Києві біля Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення.

Іменини: Іван, Іларіон, Софрон, Катерина, Франческа, Еразм.

 

Теги: #шевченко #цей_день #9березня
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