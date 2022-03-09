Перший гуманітарний коридор - це відсоток від того, що потрібно зробити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив перший реалізований у вівторок гуманітарний коридор, проте вважає, що це лише мала частина того, що потрібно зробити.

"Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор із Сум у Полтаву. Сотні людей врятовані. Гуманітарний вантаж доставили. Але це лише відсоток від того, що треба зробити", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

"Ми готові. Наші вантажі готові. Наш транспорт готовий. Але нелюди - вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів і ліків для людей", - сказав він.

Він назвав це "свідомими системними тортурами", організованими "їхньою державою". "Вантажі все одно будуть їхати. Скільки б їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно будуть працювати", - заявив президент.