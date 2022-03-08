Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

УКРАЇНА - Англійський ексфутболіст Девід Бекхем і його дружина Вікторія зробили пожертвування на допомогу українським дітям, повідомив футболіст.

"Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім'ї розлучаються. Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйона дітей наразі перебувають під загрозою... Вікторія і я зробили пожертвування від імені нашої сім'ї до фонду екстреної допомоги @unicef 7", - повідомив Бекхем у відеозверненні в інстаграмі у вівторок і закликав усіх надавати негайну допомогу.

"Ситуація в Україні воістину жахлива. Будь ласка, подумайте про те, щоб зробити пожертвування до фонду екстреної допомоги @unicef 7, якщо ви маєте таку можливість, для надання негайної допомоги для підтримки благополуччя дітей, на допомогу медикаментами та знайдення безпечного місця для сімей", - написала Вікторія в інстаграмі.

Джерело: https://www.instagram.com/tv/Ca1yY7VoSwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading