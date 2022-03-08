У Житомирській області внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, повідомляє ДСНС

УКРАЇНА - У місті Малині внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, 7 приватних будинків зруйновані, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"8 березня о 20:50 у м. Малині Житомирської області на вул. Вокзальній внаслідок авіаційного удару зруйновані 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинули 5 людей, з них 2 дітей (2021 р.н.). Пошуково-рятувальні роботи тривають", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі ДСНС у вівторок.

Джерело: https://t.me/dsns telegram/4487