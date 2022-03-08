Події

22:42 08.03.2022

Унаслідок ракетно-бомбового удару в Житомирі знищено гуртожиток і завод ізоляційних матеріалів, одна людина поранена – мер міста

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Унаслідок ракетно-бомбового удару в місті Житомирі російський агресор знищив гуртожиток та завод ізоляційних матеріалів ТМ IZOVAT, одна людина поранена, повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Щойно було завдано ракетно-бомбового удару по Корбутівці (район Житомира – ІФ), по гуртожитку. Він повністю зруйнований", - повідомив мер у своєму відеозверненні у вівторок.

За словами мера Житомира, в гуртожитку не було військових, але є поранені серед цивільних.

Коментуючи обстріл заводу IZOVAT, Сухомлін сказав: "Завод дає близько 70% усієї мінеральної вати в Україні. Поки що підтверджено, що одна людина поранена".

Наразі інформація про потерпілих або жертв уточнюється.

Джерело: https://t.me/zhitomir_info/2430

Теги: #житомир #бомбардування
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