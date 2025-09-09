Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні показують, що потужні авіабомби, скинуті російськими збройними силами, призвели до 15% усіх жертв серед цивільних осіб у 2025 році, при цьому особливо багато втрат було у липні, коли загинуло 67 та було поранено 209 людей, йдеться в заяві голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, розповсюдженій пресслужбою місії у вівторок.

"Наша місія задокументувала, що приблизно 63 відсотки всіх жертв серед цивільних осіб у 2025 році припали на прифронтові райони, при цьому непропорційно постраждали люди старшого віку та особи з інвалідністю. Серед цивільних осіб, які загинули у прифронтових районах, понад 43 відсотки були старші за 60 років", - йдеться в заяві.

В місії наголошують, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільних осіб і зобов’язує вживати всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути жертв серед цивільних під час бойових дій.

"Жертви серед цивільних осіб переважно спостерігаються поблизу лінії фронту, на яку припадає понад 60 відсотків усіх втрат, при цьому найбільше страждають люди старшого віку та особи з інвалідністю", - відзначається в документі.

В Моніторинговій місії ООН повідомили, що продовжують збирати додаткову інформацію щодо ймовірного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району Донецької області, яке знаходиться менш ніж за 8 км від лінії фронту.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова. Президент України Зеленський раніше повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше повідомлялося про 24 загиблих та 19 поранених.