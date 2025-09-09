Інтерфакс-Україна
Події
19:14 09.09.2025

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

2 хв читати
Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні показують, що потужні авіабомби, скинуті російськими збройними силами, призвели до 15% усіх жертв серед цивільних осіб у 2025 році, при цьому особливо багато втрат було у липні, коли загинуло 67 та було поранено 209 людей, йдеться в заяві голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, розповсюдженій пресслужбою місії у вівторок.

"Наша місія задокументувала, що приблизно 63 відсотки всіх жертв серед цивільних осіб у 2025 році припали на прифронтові райони, при цьому непропорційно постраждали люди старшого віку та особи з інвалідністю. Серед цивільних осіб, які загинули у прифронтових районах, понад 43 відсотки були старші за 60 років", - йдеться в заяві.

В місії наголошують, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільних осіб і зобов’язує вживати всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути жертв серед цивільних під час бойових дій.

"Жертви серед цивільних осіб переважно спостерігаються поблизу лінії фронту, на яку припадає понад 60 відсотків усіх втрат, при цьому найбільше страждають люди старшого віку та особи з інвалідністю", - відзначається в документі.

В Моніторинговій місії ООН повідомили, що продовжують збирати додаткову інформацію щодо ймовірного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району Донецької області, яке знаходиться менш ніж за 8 км від лінії фронту.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова. Президент України Зеленський раніше повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше повідомлялося про 24 загиблих та 19 поранених.

Теги: #бомбардування #оон #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 09.09.2025
Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

12:29 09.09.2025
Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

09:26 09.09.2025
Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

19:55 08.09.2025
Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

08:18 08.09.2025
До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

18:43 07.09.2025
Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

06:11 07.09.2025
Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

23:24 06.09.2025
Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

22:10 06.09.2025
Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

23:25 04.09.2025
Беца пояснила ситуацію в Україні під час дебатів високого рівня Генасамблеї ООН - МЗС

Беца пояснила ситуацію в Україні під час дебатів високого рівня Генасамблеї ООН - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень

Шмигаль: Україна вітає прогрес Єврокомісії у впровадженні інструменту SAFE

Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Українцям рекомендують не їздити до Непалу, де продовжуються масові протести - посольство

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА