Події

22:05 08.03.2022

ДК "Укроборонпром" виплатить премію $1 млн за викрадений або трофейний літак противника – Арахамія

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УКРАЇНА – ДК "Укроборонпром" виплатить премію розміром $1 млн за викрадений або трофейний літак російського агресора, а також $500 тис. за захоплений гелікоптер у робочому стані, повідомив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію 1 000 000 доларів США за викрадений або трофейний літак. Також продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений гелікоптер у робочому стані", - написав Арахамія у Фейсбук у вівторок.

Він доповнив, що пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, "гарантуємо видачу громадянства вільної країни".

Джерело: https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209386552018203

Теги: #укроборонпром #війна #премія
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