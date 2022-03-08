"Вагнерівці" вже беруть участь в агресії проти України - ГУР Міноборони

Найманці приватної військової компанії "Ліга" та "Вагнер" вже беруть участь у військових діях в Україні, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Поповнюючи резерви окупаційних військ, Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора", - йдеться на сторінці Фейсбук ГУР Міноборони у вівторок.

Про це свідчать жетони вбитих окупантів, деякі з них виготовлялись для використання під час військових дій у Сирії і містять написи арабською, англійською та французькою мовами. Також було виявлено сирійські номери телефонів.

Джерело: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/266634715647956