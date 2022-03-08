Події

21:22 08.03.2022

На Чернігівщині підірвався автомобіль: троє дорослих загинули, троє дітей поранені - Денісова

1 хв читати

УКРАЇНА – У понеділок біля села Количівка Чернігівської області підірвався автомобіль на протипіхотній міні супротивника, троє дорослих загинуло, троє дітей поранено, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Вчора на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебували троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Всі дорослі загинули на місці, діти з пораненнями різної тяжкості доставлені до лікувальних закладів. За словами очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям", - написала Денісова на своїй сторінці Facebook у вівторок.

Також омбудсмен наголосила, що "протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людства та порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року".

Джерело: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/498507061630571

Теги: #жертви #агресія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 08.03.2022
У Харківській області внаслідок авіаудару загинули дві людини, одна з них – дитина

У Харківській області внаслідок авіаудару загинули дві людини, одна з них – дитина

19:20 08.03.2022
Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

18:07 08.03.2022
На Миколаївщині внаслідок обстрілу загинули три виховательки дитбудинку – голова облради

На Миколаївщині внаслідок обстрілу загинули три виховательки дитбудинку – голова облради

11:28 08.03.2022
У Сумах на місці авіаудару знайдено тіла 21 жителя, зокрема двох дітей, відкрито справу - облпрокуратура

У Сумах на місці авіаудару знайдено тіла 21 жителя, зокрема двох дітей, відкрито справу - облпрокуратура

09:04 08.03.2022
18 мирних жителів, серед них двоє дітей, загинули в результаті авіаудару в Сумах – А.Геращенко

18 мирних жителів, серед них двоє дітей, загинули в результаті авіаудару в Сумах – А.Геращенко

08:24 08.03.2022
Минулої доби в Харківській області здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, загинули четверо людей – ДСНС

Минулої доби в Харківській області здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, загинули четверо людей – ДСНС

08:15 08.03.2022
Минулої доби в Миколаївській області в результаті обстрілів противника виникло одинадцять пожеж, загинули четверо людей

Минулої доби в Миколаївській області в результаті обстрілів противника виникло одинадцять пожеж, загинули четверо людей

08:05 08.03.2022
У Сумах у результаті авіаудару загинули дев’ять людей, серед них двоє дітей – попередні дані ДСНС

У Сумах у результаті авіаудару загинули дев’ять людей, серед них двоє дітей – попередні дані ДСНС

22:03 07.03.2022
Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

20:50 07.03.2022
У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща передає усі свої МіГ-29 у розпорядження США - МЗС

Ворог наніс авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі - Нацполіція

Шмигаль закликає людей всього світу виходити на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

ОСТАННЄ

Starbucks призупиняє діяльність у Росії

У Міноборони закликають українців не поширювати в соцмережах інформацію про передані Україні зброю і техніку

Нацбанк придбав військові облігації на 20 млрд грн

CERN призупинив співпрацю з РФ через військове вторгнення в Україну

Макрон і Блінкен провели зустріч у Парижі, обговорили протидію війні РФ проти України

ДК "Укроборонпром" виплатить премію $1 млн за викрадений або трофейний літак противника – Арахамія

Неформальний саміт ЄС обговорить війну Росії проти України та її наслідки - Мішель

Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність Росії

У Раді зареєстровано законопроєкт про дистанційне проведення пленарних засідань

"Вагнерівці" вже беруть участь в агресії проти України - ГУР Міноборони

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА