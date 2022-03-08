На Чернігівщині підірвався автомобіль: троє дорослих загинули, троє дітей поранені - Денісова

УКРАЇНА – У понеділок біля села Количівка Чернігівської області підірвався автомобіль на протипіхотній міні супротивника, троє дорослих загинуло, троє дітей поранено, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Вчора на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебували троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Всі дорослі загинули на місці, діти з пораненнями різної тяжкості доставлені до лікувальних закладів. За словами очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям", - написала Денісова на своїй сторінці Facebook у вівторок.

Також омбудсмен наголосила, що "протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людства та порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року".

Джерело: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/498507061630571