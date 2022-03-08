McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

наголошується у заяві компанії на її сайт у вівторок.

McDonald's зазначив, що його 62 тис. працівників у Росії продовжуватимуть отримувати зарплату.

"У міру просування вперед McDonald's продовжуватиме оцінювати ситуацію і визначати, чи потрібні будь-які додаткові заходи. На цьому етапі неможливо передбачити, коли ми зможемо знову відкрити наші ресторани в Росії", - йдеться у повідомленні.

Водночас McDonald's продовжує підтримувати українських працівників мережі та виплачує їм зарплату. Крім того, компанія пожертвувала $5 млн у Фонд допомоги співробітникам, допомагає українцям спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Компанія розмістила Care Mobile благодійної Фундації "Дім Рональда МакДональда" на польсько-українському кордоні для надання медичної та гуманітарної допомоги біженцям. Фундація в Україні також доставляє медикаменти у всій країні, перепрофілює свої програми для лікарень, йдеться у повідомленні.

McDonald's мав приблизно 850 ресторанів у Росії на кінець минулого року.

Перший заклад McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Мережа McDonald's в Україні налічує 109 ресторанів у 24 містах, які наразі тимчасово закриті.