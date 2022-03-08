Джонсон пообіцяв використати всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що використовуватиме всі можливі методи, хоч би скільки часу знадобилося, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну.

"Ніколи раніше за багатовікову парламентську історію Палата громад не заслухувала таке звернення, як звернення президента Зеленського сьогодні. Ми використовуватимемо всі можливі методи, скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, щоб путінське вторгнення провалилося і Україна знову стала вільною", - написав Джонсон у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1501250118711922688?s=20&t=lT3h0zgKrXgCG0LHn1PL3g